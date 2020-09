Torchlight 3 ha una data di uscita su PC, PS4 e Xbox One

Torchlight 3 ha infine una data di uscita ufficiale per PC, PS4 e Xbox One, dove arriverà il 13 ottobre 2020, mentre su Nintendo Switch l'attesa sarà leggermente più lunga, in attesa di ulteriori delucidazioni al riguardo.

Il gioco è rimasto in fase di accesso anticipato ormai da diversi mesi, ma è giunto solo ora alla sua forma definitiva, raggiungendo dunque l'edizione completa e il vero e proprio debutto sul mercato come gioco concluso. Sviluppato da Perfect World ed Echtra Games, il gioco era noto inizialmente come Torchlight Frontiers perché nato come progetto alternativo alla serie regolare, ma si è poi evoluto fino a diventare il vero e proprio Torchlight 3.

La sua particolare struttura e caratterizzazione lo rendono comunque piuttosto distinto dai primi due capitoli, tanto che sull'accesso anticipato sono piovute recensioni negative per la troppa vicinanza al mondo mobile.

Tra le maggiori novità introdotte c'è la possibilità di personalizzare una propria fortezza, introducendo dunque alcune meccaniche di gioco nuove rispetto ai precedenti. Tuttavia, alla base resta un action RPG hack and slash piuttosto vicino all'originale, anche se è indubbio un certo ammorbidimento generale della struttura di gioco e anche della caratterizzazione.