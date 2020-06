Torchlight 3 disponibile su Steam in Accesso Anticipato

Torchlight 3 è disponibile su Steam in Accesso Anticipato per 29,99€. Perfect World Entertainment lo ha lanciato a sorpresa in concomitanza con il PC Gaming Show 2020, presentandolo con un nuovo trailer. Per chi non lo conoscesse si tratta del nuovo capitolo di una nota serie di giochi di ruolo d'azione.

Gran serata per i giocatori PC. Gli altri guardano i trailer e loro giocano a Torchlight 3 e a Persona 4: Golden, anch'esso lanciato a sorpresa. Leggiamo la descrizione ufficiale di Torchlight 3:

È passato un secolo dagli eventi di Torchlight II, e l'Impero Ember è in declino. In Torchlight III, Novastraia è minacciata di nuovo da un'invasione e sta a te difenderla contro i Netherim e i loro alleati. Preparati e affronta la Frontiera per trovare fama, gloria e nuove avventure!

Viaggia nella Frontiera

Esplora le terre selvagge, forma un gruppo con gli amici, raccogli i materiali per creare oggetti o usa mappe magiche per entrare in dungeon sconosciuti! C'è sempre qualcosa da fare nella nuova Frontiera.

Costruisci e migliora il tuo Forte

È il momento di ricostruire, e questo include te! Goditi il tuo Forte, dove puoi migliorare l'equipaggiamento e ristrutturare l'edificio per mostrarlo ai tuoi amici e al mondo.

Colleziona equipaggiamento epico

Che si tratti di armatura, armi, tinture, ricette, nuclei di bracite o perfino nuovi compagni... c'è sempre qualcosa di nuovo da trovare mentre ti fai strada combattendo nei dungeon e affronti nemici pericolosi.

I compagni sono tornati

Combatti per la fama e la gloria con il tuo leale compagno! Aggiungi abilità ed equipaggialo con attrezzatura per renderlo più forte! Ogni specie ha una miriade di colori e stili, perciò assicurati di collezionarli tutti!

Crea il tuo eroe

Con quattro classi tra cui scegliere, i giocatori possono utilizzare meccaniche specifiche per ciascuna di esse per massimizzare il danno e le loro probabilità di sopravvivenza. Combina equipaggiamento epico, poteri delle Reliquie e abilità di classe per personalizzare il tuo stile di gioco.



Torchlight 3 su Steam