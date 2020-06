Paradox Insider, tutte le novità del publisher svedese in un comodo video

Grazie a questo comodo video potete recuperare tutte le novità del Paradox Insider, lo speciale che il publisher svedese ha tenuto all'interno del Guerrilla Collective.

In questo pomeriggio estivo stiamo assistendo alla versione del The Mix, il collettivo di sviluppatori indipendenti che solitamente si ritrovano all'E3 per promuovere i loro prodotti: il Guerrilla Collective.

Paradox Interactive, il publisher di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Stellaris e molto altro, ha presentato tutte le sue novità. In circa mezz'ora di video potrete recuperare tutto quello che è stato mostrato, per prepararvi ai prossimi mesi di strategia e giochi di ruolo.

Ecco la scaletta del video, così da trovare immediatamente i contenuti che più vi interessano:

00:00 - Paradox Insider Intro

00:34 - Introduction with Paula and Sean

02:14 - Crusader Kings 3

09:25 - Empire of Sin

16:34 - Prison Architect

22:17 - Surviving the Aftermath

27:20 - Hearts of Iron IV

29:02 - Vampire the Masquerade Bloodlines 2

36:24 - End of Show

Vi è piaciuto?