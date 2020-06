GONNER 2 annunciato per tutte le piattaforme nel 2020, primo trailer

GONNER 2 è stato annunciato durante l'evento Guerrilla Collective, seguito del particolare action 2D di Raw Fury e Art in Heart, in questo caso in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch senza ancora una data di uscita ma previsto comunque per il 2020.

Si tratta di un seguito che sembra essere piuttosto in linea con l'originale: anche in questo caso ci si trova a guidare l'eroe Ikk di ritorno in azione, questa volta per dare una mano alla morte in persona, o qualcosa del genere.

L'antro di Death è stato occupato da una misteriosa presenza e tocca a Ikk risolvere il problema, avventurandosi per gli oscuri meandri dello strano luogo e sconfiggendo vari nemici e boss allucinanti. Come il primo capitolo Gonner, anche GONNER 2 si caratterizza per livelli costruiti interamente in maniera procedurale, cosa che consente ad ogni partita di essere diversa dalle altre.

Il gioco si caratterizza per un misto tra azione platform e shooter in 2D, con livelli procedurali che compongono uno strano mondo surreale da esplorare in varie direzioni, all'interno di una struttura di livelli non lineare. Vediamo dunque il primo trailer di GONNER 2, mentre restiamo in attesa di una data di uscita che dovrebbe comunque ricadere all'interno del 2020.