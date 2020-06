PC Gaming Show: su Steam è aperta la pagina dedicata allo show

Nonostante sia ancora in diretta, su Steam sono già disponibili tutti i giochi mostrati durante il PC Gaming Show. Si va da Remnant from The Ashes a Torchlite 3, passando per Mafia: Definitive Edition a Alaloth. alcuni sono persino già disponibili per l'acquisto, mentre di altri è possibile consultare le informazioni o prenotarli.

Una collezione di giochi davvero interessante, che vi invitiamo a scoprire a questo indirizzo.

