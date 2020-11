Devil May Cry 5 Special Edition, PS5 VS Xbox Series X nell'analisi di Digital Foundry

Come sappiamo, Devil May Cry 5 Special Edition include svariate modalità grafiche , con ray tracing o senza, che consentono di godere dell'esperienza action firmata Capcom in maniera differente.

Devil May Cry 5 Special Edition gira meglio su PS5 o su Xbox Series X ? L'ultima analisi di Digital Foundry mette le due versioni l'una di fianco all'altra per scoprire la verità.

In modalità normale, alla risoluzione di 4K reali, Xbox Series X macina dunque qualche fotogramma in più rispetto a PS5, con differenze che in alcuni casi diventano notevoli mentre si assottigliano in altri momenti.

Nella modalità ad alto frame rate assistiamo a un netto vantaggio di PlayStation 5, nell'ottica di una situazione praticamente invertita, mentre nelle altre modalità è Xbox Series X a stare avanti, sebbene non di molto.

In tutti i casi, la sensazione è che su entrambe le piattaforme gli sviluppatori non abbiano pienamente soddisfatto le aspettative in termini di performance.