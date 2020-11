Demon's Souls, su PS5 i tempi di caricamento sono rapidissimi: ecco un video

In another impressive demonstration of PS5's high-bandwidth SSD, Demon's Souls goes from Home Screen to gameplay in little over 20 seconds. pic.twitter.com/lb71tLyO7e — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) November 11, 2020

I tempi di caricamento di Demon's Souls per PS5 sono rapidissimi: il gioco impiega letteralmente una manciata di secondi per portarci in-game, per la precisione venti dalla home screen al gameplay.

Atteso remake del titolo From Software realizzato con maestria da Bluepoint Games, Demon's Souls è stato di recente protagonista di uno State of Play a sorpresa e proprio in questo momento lo stiamo provando in diretta, come potete vedere in calce.

Il velocissimo SSD di PlayStation 5 consente anche in questo caso di ridurre in maniera sostanziale le attese, insomma, e di lanciarsi rapidamente nell'azione fra un game over e l'altro.

La nostra recensione di Demon's Souls per PS5 arriverà a breve, e per allora avremo modo di discutere delle tante peculiarità e del grande spessore di questo promettente rifacimento.