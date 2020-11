Demon's Souls per PS5, Sony pubblica a sorpresa uno State of Play

Sony ha pubblicato a sorpresa uno State of Play dedicato a Demon's Souls per PS5, probabilmente il titolo più atteso dai giocatori hardcore tra i primi pubblicati per le console di nuova generazione.

Si tratta di un filmato di dodici minuti che spiega tutti gli aspetti del gioco e mostra ancora una volta l'ottimo lavoro fatto nel ricostruire e modernizzare l'esperienza proposta da FromSoftware nel 2009. A commentare c'è il creative director Gavin Moore, figura chiave del progetto. Guardatelo, se ancora avete dei dubbi sulla bontà del gioco.

Nel frattempo vi ricordiamo che Demon's Souls sarà disponibile a partire dal 12 novembre 2020, insieme a PS5 (negli Stati Uniti e in altri territori). Dalle nostre parti ci potremo giocare a partire dal 19 novembre. Se volete più informazioni, leggete la nostra recente anteprima di Demon's Souls, in cui abbiamo scritto:

Comprensibilmente, davanti a un mostro sacro che ha creato un sottogenere, i Bluepoint hanno osato poco. E seppur un pochino ci rattristi vedere come il team non si sia spinto ad affrontare la sfida della sesta archstone o modificare in modo significativo i sistemi, il resto del lavoro fatto su Demon's Souls resta sopraffino. L'impatto grafico è eccezionale, il restyle delle location e dei boss di altissimo livello, e siamo davvero curiosi di vedere se ci siano stati ribilanciamenti almeno parziali, oltre all'inevitabile pulizia dei bug. Non resta che avere il gioco tra le mani per un confronto diretto; non manca molto.