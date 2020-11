Xbox Series X e HDMI 2.0, switch automatico da 1440p e 120 Hz a 2160p e 60 Hz

Xbox Series X effettua uno switch automatico di risoluzione e frequenza di aggiornamento in presenza di un collegamento HDMI 2.0, stando a quanto riportato da un utente sul forum Resetera.

Sebbene ci siano problemi con alcuni ricevitori AV, sembra che la nuova console Microsoft riesca a gestire il passaggio da una modalità di visualizzazione all'altra in maniera molto disinvolta.

"Una delle preoccupazioni che avevo su Xbox Series X è che il mio televisore supporta solo HDMI 2.0, dunque il gaming a 120 fps sarebbe stato bloccato alla risoluzione di 1440p", ha scritto l'utente nel suo post.

"Non un enorme problema, visto che credo che andando avanti la maggior parte dei giochi a 120 fps non verrà renderizzato comunque a 4K nativi, ma mi dava noia pensare di dover modificare le regolazioni di volta in volta."

"Ebbene, ho scoperto che Xbox Series X modifica automaticamente l'output a seconda del gioco laddove si imposti la modalità a 1440p e 120 Hz nel menu."

"Ho provato Gears 5 a 1440p e 120 Hz per poi passare a Forza Horizon 4 e in quel caso l'uscita era passata a 2160p e 60 Hz senza che dovessi modificarla manualmente."

"L'unico limite di questo sistema si presenta nel momento in cui un gioco supporta entrambe le modalità di visualizzazione. Nel caso di Gears 5, ad esempio, cimentandosi con la campagna l'output rimane fissato a 1440p."