Devil May Cry 5 Special Edition su PS5 e Xbox Series X, modalità grafiche confermate

Devil May Cry 5 Special Edition girerà su PS5 e Xbox Series X anche a 60 fps con ray tracing attivo: un portavoce di Capcom USA ha confermato le modalità grafiche del gioco sulle console next-gen.

Disponibile al lancio di PS5 e Xbox Series X, Devil May Cry 5 Special Edition è stato presentato fin da subito come un'edizione in grado di offrire una grafica straordinaria, ma non era chiaro se le opzioni annunciate valessero per entrambe le piattaforme di nuova generazione.

Oggi è arrivata appunto la conferma. Le modalità grafiche di Devil May Cry 5 Special Edition su PS5 e Xbox Series X saranno le seguenti: