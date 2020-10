Darkest Dungeon 2: periodo di uscita su Epic Games Store in Early Access, nuovo trailer

Darkest Dungeon 2, il secondo episodio della serie sviluppata da Red Hook Studios, ha finalmente un periodo di uscita ufficiale: sarà disponibile su Epic Games Store nel corso del 2021, quantomeno in Early Access.

Annunciato lo scorso anno, Darkest Dungeon 2 non sarà in realtà un'esclusiva della piattaforma digitale di Epic Games: quando sarà disponibile la versione 1.0 del gioco, la si potrà acquistare anche presso altri store.

Nessuna notizia invece per le versioni console, che diamo per scontate ma che non hanno ancora una tempistica di lancio né sono state citate da Red Hook Studios nelle loro recenti comunicazioni, trailer incluso.

L'attesissimo seguito del GDR horror gotico di grande successo di Red Hook! DDII metterà alla prova il tuo coraggio e ti porterà sull'orlo della follia. Armati al meglio e prepara il tuo gruppo per il viaggio che verrà. Sarà dura.

