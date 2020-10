Gears 5, su Xbox Series X latenza dell'input ridotta fino al 57%

Gears 5 vanta su Xbox Series X una latenza dell'input sostanzialmente ridotta rispetto alla versione Xbox One X, con un -36% per la campagna in single player e un -56% per il multiplayer.

Più bello che mai sulla nuova console Microsoft, Gears 5 potrà contare su di una grafica nettamente migliorata e su frame rate più alti e stabili, ma a quanto pare si tratta solo di alcuni dei vantaggi che potremo sperimentare.

"Gears 5 si gioca meglio che mai su Xbox Series X", recita il post del profilo ufficiale di Gears of War su Twitter. "Abbiamo ridotto l'input latency del 36% per la campagna e del 57% per il multiplayer, offrendo ai nostri giocatori un'esperienza profondamente più reattiva... specie quando anche i millisecondi contano."

Le immagini allegate sono molto chiare e mostrano appunto la sensibile diminuzione della latenza ottenuta dagli sviluppatori di The Coalition, in particolare attivando la modalità a 120 fps.

Gears 5 sarà disponibile su Xbox Series X a partire dal 10 novembre, in concomitanza dunque con il lancio della nuova piattaforma.