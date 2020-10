Marvel's Spider-Man: i nuovi costumi saranno aggiunti al gioco PS4

Insomniac Games, attraverso la "voce" del Community Director James Stevenson, ha confermato che i nuovi costumi della Marvel's Spider-Man Remastered non saranno un'esclusiva PS5, ma saranno messi a disposizione anche per coloro che hanno il gioco per PS4.

Il tutto è avvenuto, come succede spesso in questo periodo, attraverso Twitter. Ad un utente che chiedeva se i 3 nuovi costumi che sono stati creati per Marvel's Spider-Man Remastered saranno esclusivi di questa versione del gioco (che ricordiamo arriverà solo su PlayStation 5), Stevenson ha risposto senza troppi giri di parole: "i costumi arriveranno anche su PS4. Quando saranno disponibili sarà annunciato con precisione in futuro."

In questo modo, nonostante non sia prevista per i giocatori PS4 di Marvel's Spider-Man un upgrade gratuito alla versione PS5, tutti coloro che hanno già comprato questa adrenalinica avventura dell'Uomo Ragno potranno ottenere perlomeno i medesimi contenuti della versione next-gen.

Per presentare il nuovo capitolo del gioco, Sony ha pubblicato un nuovo video di Marvel's Spider-Man: Miles Morales nel quale si vede una chat tra Spider-Man.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Marvel's Spider-Man Remastred arriveranno il 12 novembre anche in Italia, una settimana prima rispetto a PS5.