Elden Ring è ancora vivo, parola di FromSoftware

Elden Ring è ancora vivo. A dirlo è stata FromSoftware sui social media, nello specifico su Twitter, in coda all'annuncio dell'arrivo dell'aggiornamento gratuito per Sekiro: Shadows Die Twice.

In realtà FromSoftware non ha svelato nulla sul gioco, limitandosi a confermarne l'esistenza, evidentemente stremata da quelli che vanno in giro a dire che sia stato cancellato, visto che non se n'è saputo più nulla.

FromSoftware: "Apprezziamo anche l'entusiasmo e il supporto che state dimostrando per Elden Ring, il nostro nuovo gioco di ruolo dark fantasy action. Speriamo che continuiate a seguirlo."

La ritrosia mostrata da molti sviluppatori nel mostrare i loro giochi in anticipo è dovuta in gran parte alle reazioni dei videogiocatori, che fanno pesare ogni dettaglio fuori posto e sono pronti a rinfacciare ogni taglio effettuato in fase di sviluppo, attizzando gli animi sui social. Per questo molti preferiscono presentare i giochi quando sono vicini al completamento, così da non incorrere in certe reazioni. Semplicemente Elden Ring potrebbe essere un progetto più grosso di quelli realizzati finora da FromSoftware, quindi sta richiedendo più tempo per essere sviluppato, quindi ci vuole più tempo per avere del materiale definitivo.