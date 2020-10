The Dark Pictures: House of Ashes annunciato con un teaser trailer

Supermassive Games ha annunciato The Dark Pictures: House of Ashes, il terzo capitolo della serie di giochi horror sviluppati per Bandai Namco. In realtà non c'è stato ancora alcun annuncio ufficiale, ma molti giocatori hanno scoperto il teaser trailer del nuovo gioco posto alla fine di The Dark Pictures: Little Hope, titolo appena pubblicato su PC, Xbox One e PS4.

Supermassive aveva fatto la stessa cosa con The Dark Pictures: Man of Medan, che conteneva il teaser trailer di Little Hope. L'uscita di House of Ashes è prevista per il 2021. Non sono state ancora annunciate le piattaforme sulle quali girerà, ma immaginiamo che PC, Xbox One e PS4 non mancheranno. Sicuramente sarà anche per PS5 e Xbox Series X, visto che saremo in piena next-gen.

Riguardo ai contenuti è difficile dire qualcosa di certo. Sicuramente ci sarà Ashley Tisdale (Donnie Darko, Zack e Cody al Grand Hotel) e ci saranno dei militari che hanno scoperto un qualche strano culto in una zona remota del pianeta. Per il resto il gioco è ancora un mistero.

I titoli della The Dark Pictures Anthology sono delle avventure horror autonome dagli autori di Until Dawn. Le potete giocare nell'ordine che più vi aggrada, perché non sono collegate tra di loro.