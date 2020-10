FIFA 21, Volta Football si arricchisce di nuove collezioni

In uscita anche su PS5 e Xbox Series X il 4 dicembre, FIFA 21 ha visto oggi l'aggiunta di nuovi contenuti per Volta Football, così da continuare ad accrescere la cultura, la creatività e lo stile autentici del calcio di strada, offrendo ai fan nuovi modi per personalizzare la propria esperienza di gioco.

Al riguardo, il Co-Founder e CEO di PARK Sam Davy ha dichiarato: "PARK esiste per creare pari opportunità attraverso l'amore universale per il calcio e il linguaggio dell'arte. Per ogni pallone acquistato, il nostro progetto Pass-A-Ball ne dona un altro a un bambino bisognoso."

"Grazie a questa partnership con EA Sports e FIFA 21 saremo in grado di dare a migliaia di bambini l'opportunità di giocare a calcio. In un anno in cui le nostre connessioni virtuali con gli altri sono diventate più importanti che mai, questa attivazione in-game consente a tutti di essere coinvolti, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. Questo è un cambiamento sociale ed è accessibile a tutti."