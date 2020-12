PS5: Unieuro rimetterà in vendita nuove scorte presto

Sony ha comunicato a diverse grandi catene quando arriverà la nuova ondata di PS5. Anche Unieuro si sta preparando all'evento e ha comunicato che a partire dalla mattina di venerdì 4 dicembre metterà in vendita le nuove console.

Si tratta di una bella notizia per tutti coloro che sono rimasti a bocca asciutta durante il lancio e che sono desiderosi di mettere sotto l'albero di Natale la console di nuova generazione di Sony. Oltre a Unieuro, anche Euronics ha comunicato l'arrivo di nuove PlayStation 5: a questo punto immaginiamo che tutti i principali retailer metteranno in vendita le nuove scorte.

Il caso di Unieuro, però, è un po' particolare: la catena era finita nell'occhio del ciclone per come ha gestito la prima ondata di prenotazioni. Molti utenti furibondi, che si sono visti cancellare il preorder, adesso non sono molto contenti di sapere che stanno per arrivare nuove console e loro non hanno nessun diritto di prelazione. E lo stanno facendo sapere a Unieuro attraverso Twitter e gli altri social.

Comunque tutti pronti per venerdì 4 dicembre: sarà un nuovo click day!