PS5, Euronics la rimette in vendita: scoprite come e quando

Cosa fare per averne una? Diciamo che vi conviene cercare di essere tra i primi a essere online quando le unità diventeranno acquistabili, monitorando costantemente il negozio. Magari equipaggiatevi di flebo e sacchetta per le urine, così da risolvere i problemi nutrizionali / igienici che potrebbero sovvenire nel mentre. Qui sotto vi forniamo i link alle pagine delle due edizioni di PS5 su Euronics:

AGGIORNAMENTO ORDINI PLAYSTATION 5! GRANDE NOTIZIA, altre console PS5 saranno disponibili solo online da domani (3/12). Non ci saranno quantità disponibili per l'acquisto direttamente in negozio.

La catena non ha comunicato quante unità di PS5 saranno messe in vendita, quindi immaginiamo che ci vorranno pochi minuti per fare di nuovo il tutto esaurito. Incollate il dito al tasto F5 e provateci, se proprio non riuscite a vivere senza avere una console next-gen prima di Natale!