Marvel's Avengers: nuovi contenuti per il 2021 svelati dalla roadmap aggiornata

Marvel's Avengers svela con maggiore precisione i programmi per il prossimo futuro attraverso una roadmap aggiornata per i nuovi contenuti in arrivo nel corso del 2021, pubblicata anche nel canale Reddit dedicato al gioco Square Enix.

In linea di massima, le aggiunte in arrivo per l'action game incentrato sui super-eroi Marvel erano già note, ma in questo caso si precisano maggiormente alcuni contenuti previsti nei prossimi mesi per il gioco live service da parte di Crystal Dynamics.

Marvel's Avengers: la roadmap aggiornata dei contenuti previsti per il 2021

A maggio, la sezione Red Room Takeover ha aggiunto i Champion Levels e nuovi costumi vengono segnalati come "Costumi ispirati da Avengers: Endgame di Marvel Studios", ovvero ci saranno nuovi costumi e caratteristiche dei personaggi tratti direttamente dal film cinematografico, in particolare per quanto riguarda Black Widow e Hawkeye, cosa che era già emersa nei giorni scorsi.

A giugno 2021, gli sviluppatori segnalano ancora "Abiti ispirati da Avengers: Endgame di Marvel Studios", dunque possiamo aspettarci ulteriori costumi tratti direttamente dal film per altri personaggi, ma non sappiamo di chi si tratti di preciso, per il momento.

Il Wasteland Patrol non è segnato come legato a un particolare personaggio, dunque questo potrebbe riguardare un altro elemento caratteristico che verrà probabilmente annunciato in seguito. Nel frattempo, continua a non vedersi Spider-Man, che potrebbe essere stato posticipato forse a fine 2021 o più tardi, al contrario di Black Panther che è stato annunciato a marzo.