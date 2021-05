New World: lo store interno al MMORPG spiegato da Amazon Games

New World è il nuovo progetto di Amazon Games ancora in sviluppo e previsto arrivare sul mercato il 31 agosto 2021: al suo interno ci sarà uno store che consentirà di effettuare acquisti con denaro reale, ovvero attraverso micro-transazioni direttamente nel gioco, ma gli sviluppatori hanno voluto spiegare un po' più nel dettaglio il funzionamento di questo sistema.

Come si può leggere nel lungo messaggio inviato agli utenti e a coloro che stanno prendendo parte al testing in fase alpha, il director Rich Lawrence ha riferito alcune caratteristiche di questo store di New World, in modo da spiegarne meglio il funzionamento e placare quanto possibile dubbi e polemiche sull'utilizzo di uno strumento del genere.



A quanto pare, tutti gli oggetti acquistabili nello store di New World, al lancio, saranno di ordine cosmetico. Ovvero, le micro-transazioni non coinvolgeranno oggetti che possano modificare attivamente il gameplay, ma elementi secondari e marginali dell'esperienza, dedicati alla personalizzazione e all'aspetto estetico di personaggi e altro.

Lo store viene dunque introdotto nella fase di alpha test di New World ma ancora senza riportare i prezzi ufficiali degli oggetti, che dunque al momento non sono noti, allo scopo di valutare esclusivamente l'utilizzo e il feedback degli utenti coinvolti nella fase di prova.

Tuttavia, è possibile che futuri contenuti a pagamento riguardino anche altri elementi oltre a quelli cosmetici, come ad esempio il fast travel o l'esperienza "rested XP", ma Lawrence al momento non si è sbilanciato su questi elementi, riferendo comunque che ci saranno diverse maniere per ottenerli. È possibile che il gioco ottenga un sistema simile ai Pass presenti su altri giochi con elementi multiplayer online, ma attendiamo maggiori informazioni al riguardo.

New World è un grosso progetto impostato come un MMORPG ad ambientazione coloniale, di cui abbiamo visto di recente un nuovo trailer che presenta il mondo di Aeternum. È stato rimandato più volte ma a questo punto l'uscita dovrebbe essere fissata per il 31 agosto 2021.