Returnal, Housemarque lavora a nuovi contenuti: DLC ed espansioni in arrivo?

Returnal è uscito ormai da qualche giorno ma Housemarque ha intenzione di puntare ancora sul suo ottimo shooter roguelike per PS5, avendo forse in serbo DLC ed espansioni visto che il team ha riferito specificamente di essere al lavoro su nuovi contenuti.

A dire il vero il discorso è un po' vago, ma può comunque risultare molto interessante perché dimostra, se non altro, che ci sono dei programmi per il prossimo futuro di Returnal che potrebbero riguardare proprio nuovi contenuti e non solo aggiornamenti su correzioni e miglioramento di stabilità generale.

Returnal è stato accolto molto positivamente e nuovi contenuti sono probabili

D'altra parte, la questione è già emersa quando il team Housemarque ha riferito di essere ancora in discussione sulla possibilità di implementare un sistema di salvataggi diverso e più ampio rispetto a quello presente al momento, risolvendo dunque un elemento che per molti giocatori è considerato critico.

La risposta da parte degli sviluppatori è sempre il fatto di rimanere in ascolto dei feedback ma senza avere al momento nulla da annunciare al riguardo. Questo perché il ruolino di marcia sembra già piuttosto pieno, con i lavori in corso sulle prossime correzioni da applicare attraverso patch e aggiornamenti e, a quanto pare, anche nuovi contenuti.

Mikael Haveri, marketing director di Housemarque, ha riferito specificamente, in un'intervista pubblicata da Axios, che il team è concentrato su "nuovi contenuti e aggiornamenti" per Returnal, ma senza poi approfondire più di tanto di cosa si possa trattare. Rimaniamo dunque in attesa di scoprire se ci siano espansioni in arrivo, mentre vi rimandiamo ancora alla recensione di Returnal per scoprirlo meglio.