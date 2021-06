Senua's Saga: Hellblade 2: Ninja Theory darà aggiornamenti all'evento Xbox post E3

Ninja Theory ha annunciato che domani sarà all'evento Microsoft post E3, dove fornirà aggiornamenti sullo stato dello sviluppo di Senua's Saga: Hellblade 2, probabilmente il suo progetto più atteso dai possessori di PC e console Xbox.

Lo scarno tweet con l'annuncio non ha fornito molti dettagli, ma da solo è bastato a rendere ancora più importante l'appuntamento di domani. Microsoft ha già annunciato che lo sfrutterà per tornare a mostrare i giochi visti durante la sua conferenza dell'E3 2021. Quindi è certo che rivedremo, tra gli altri, Halo Infinite e Forza Horizon 5.

Difficile dire cosa sarà mostrato dei vari giochi (molto dipende dallo stato dello sviluppo), ma l'idea è che la casa di Redmond voglia sfruttare il suo ottimo momento, dando prova che da qui in avanti la comunicazione sui titoli in arrivo sarà costante e abbondante.

Senua's Saga: Hellblade 2 è sviluppato usando l'Unreal Engine 5, già questo dovrebbe far capire che il lancio non è propriamente imminente, dato che il nuovo engine di Epic Games non ha ancora avuto una release stabile.