Offerte Amazon: ASUS VZ279HE, monitor Eye-Care da 27 pollici in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Asus VZ279HE, un monitor Eye-Care da 27 pollici a un buon prezzo. Lo sconto segnalato equivale a 66.00€.

Il prezzo tipico di un Asus VZ279HE è 169€ circa. Lo sconto segnalato da Amazon è come sempre più grande di quello reale. Inoltre, questo monitor è stato più volte e per lungo tempo in sconto a un prezzo inferiore, ovvero poco meno di 160€. Quello attuale è comunque il prezzo più basso apparso sulla piattaforma e fa parte di una promozione a tema Asus. Non ci aspettiamo quindi altri cali di prezzo sull'immediato.

Passando ai dati tecnici, l'Asus VZ279HE ha un design salvaspazio con un profilo di appena 7 mm nel punto più sottile. Il pannello IPS offre un rapporto di contrasto di 80.000.000:1 e angoli di visuale di 178°. La tecnologia ASUS Eye Care assicura inoltre un'esperienza di visione confortevole, perfetta per le lunghe sessioni di lavoro. Il filtro ASUS Blue Light certificato TÜV Rheinland protegge dalla luce blu dannosa. Il VZ279HE è stato sottoposto a severi test delle prestazioni ed è stato certificato dai laboratori TÜV Rheinland, ente globale di sicurezza e di certificazione, per il basso livello di luce blu e l'assenza di sfarfallio. La risoluzione massima è 1920x1080p (Full HD). Le dimensioni sono 21 x 62.1 x 43.95 cm, mentre il peso è di 3.9 KG.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.