Pokémon: accordo con Universal Studios Japan per un nuovo parco a tema sulla serie

Anche i Pokémon avranno un proprio parco tematico legato alla propria serie, ancora una volta attraverso un accordo di partnership con Universal Studios Japan che evidentemente ha deciso di puntare su franchise esterni per espandere le proprie attrazioni, come visto anche in precedenza.

Si tratta di un'iniziativa simile a quella che abbiamo visto con Super Nintendo World, il nuovo parco a tema Nintendo che, dopo una grossa sezione dedicata a Super Mario e al Regno dei Funghi, si espanderà presto con una nuova area dedicata a Donkey Kong.

Oltre a queste novità, ci sarà spazio anche per una grossa area dedicata ai Pokémon, consentendo di prendere parte a giostre, percorsi, eventi e attrazioni dal vivo incentrati sulle celebri creature. Il tutto proviene da un nuovo accordo tra The Pokémon Company e Universal Studios Japan per diversi progetti, il primo dei quali dovrebbe realizzarsi nel 2022.



Non ci sono ancora informazioni precise sulla consistenza di questi progetti, ma sembra trattarsi di cose piuttosto grandi, visto che l'accordo parla di vari anni di lavorazione: "U-SJ Headquarters e Pokemon Co., Ltd. sono impegnate nello sviluppo e progettazione di nuove forme di intrattenimento all'interno del parco. Siamo felici di informarvi che abbiamo formato un'alleanza strategica a medio e lungo termine e che diversi progetti sono in corso", si legge nel comunicato al riguardo.

"Le due compagnie puntano a creare e gestire un'esperienza di parco tematico di nuova concezione che non è mai stata vista prima, combinando un'incredibile creatività e una tecnologia all'avanguardia". Il primo progetto dovrebbe già essere visibile nel 2022, ma ovviamente il tutto dovrebbe essere limitato all'Universal Studios giapponese, a Osaka.