Offerte Amazon: Watch Dogs Legion Limited Edition per PS5 in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Watch Dogs Legion Limited Edition [Esclusiva Amazon] per PS5 a un buon prezzo. Lo sconto segnalato equivale a 14.01€.

Il prezzo tipico su Amazon di Watch Dogs Legion Limited Edition per PS5 è in realtà inferiore rispetto a quello segnalato. Nell'ultimo periodo il gioco era risalito di prezzo, ma il valore classico per questa specifica versione era di 34€. L'offerta attuale era già stata proposta tra la fine di agosto e l'inizio di settembre: ora è stata riproposta e supponiamo che durerà ancora qualche giorno, ma non di più. Si tratta di un buon modo per ottenere il gioco con incluso il London Dissident Pack.

Watch Dogs Legion è un gioco sandbox d'azione nel quale possiamo controllare una moltitudine di personaggi diversi. In questa Londra futuristica, possiamo convertire alla causa del DedSec praticamente ogni civile, che avrà caratteristiche uniche in termini di specializzazioni e abilità. Dovremo quindi sfruttare il giusto personaggio nella giusta missione per liberare Londra.

