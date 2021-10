Battlefield 2042 si mostra su Xbox One: ecco come appare su console last gen

DICE ha mostrato Battlefield 2042 sulle console di vecchia generazione con una singola immagine del gioco su Xbox One: a dire il vero non molto per poter dare un giudizio ponderato ma è comunque un inizio, considerando che il gioco potrà comunque essere provato con mano in questi giorni.

L'account ufficiale di Battlefield 2042 ha voluto testimoniare sulla qualità del lavoro svolto anche sulle console last gen con un singolo screenshot dalla versione Xbox One, che sostanzialmente non era mai stata mostrata in forma ufficiale in precedenza, visto che le presentazioni si sono sempre incentrate sulla next gen.



"La vostra prima occhiata a Battlefield 2042 su Xbox One", si legge nel tweet al riguardo, "Non vediamo l'ora di potervi mostrare qualcosa di più dalla capture su PC che faremo fra 8 ore". Non è che ci sia molto da valutare: lo screenshot ha sicuramente un ottimo aspetto ma è troppo poco per farsi un'idea precisa, anche perché andrebbe visto in movimento. È comunque percepibile una risoluzione più bassa e ovviamente un livello inferiore di dettaglio e di distanza visiva rispetto a quanto abbiamo visto finora su next gen.

In ogni caso, c'è ormai poco da aspettare per vedere il gioco in azione in maniera molto più pratica: a partire da oggi è infatti prevista l'open beta di Battlefield 2042, con accesso anticipato per tutti coloro che hanno effettuato il preorder, possiedono una sottoscrizione a EA Play o a Xbox Game Pass Ultimate, cosa che rende molto più semplice farsi un'idea precisa di come il gioco funzioni.

Ovviamente la versione beta non è quella definitiva, dunque si deve comunque prendere in considerazione il fatto che il gioco dovrà essere ulteriormente evoluto e raffinato. Per il resto, abbiamo visto come le versioni digitali PS5 e Xbox Series X|S ora sono un Bundle Cross-Gen, ovvero consentono l'accesso alle versioni di entrambe le generazioni attraverso il Dual Entitlement di EA, mentre ricordiamo che il preload della beta è stato messo a disposizione già ieri.