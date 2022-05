Call of Duty: Warzone, il trailer di Operazione Monarch con Godzilla e King Kong

Call of Duty: Warzone vede oggi il debutto di Operazione Monarch, lo spettacolare evento che segna l'ingresso nel gioco di Godzilla e King Kong, salutato dall'immancabile trailer di lancio pubblicato da Activision.

Se dunque Call of Duty: Vanguard è andato peggio di quanto ci si aspettasse, il publisher è assolutamente determinato a consolidare il successo del battle royale e della piattaforma multiplayer della serie grazie ad alcuni calibri da novanta.

"Kong e Godzilla: due titani sono pronti ad assediare Caldera durante l'Operazione Monarch", si legge sul sito ufficiale. "Scopri come schierarti con queste creature leggendarie nella nuova modalità a tempo limitato disponibile in Warzone, vincere ricompense e scatenare la loro furia con bundle speciali nel negozio."

Call of Duty: Warzone, Godzilla

La più mostruosa delle battaglie è arrivata. Dall'11 al 25 maggio, gli operatori di Call of Duty: Warzone possono combattere al fianco di Kong e Godzilla nella modalità a tempo limitato Operazione Monarch.

Questa modalità ha lo stesso nome dell'evento Operazione Monarch, che offre ricompense ai giocatori che disputano partite, raccolgono informazioni Monarch, completano sfide e acquistano bundle Monsterverse a tempo limitato ispirati a Godzilla vs. Kong.

Operazione Monarch è un grande omaggio al Monsterverse e a Godzilla vs. Kong da parte di Call of Duty. Chi ha già affrontato Armi Segrete in Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Vanguard sa quanto sia alta la posta in palio.

Call of Duty: Operazione Monarch, un soldato affronta King Kong

Pur avendo combattuto in ogni angolo del mondo, gli operatori di Call of Duty non si sono mai confrontati con due colossali minacce come Kong e Godzilla. Ma non tutti sanno che queste due creature sono nostre alleate contro una minaccia ancora più grande.

"Kong e Godzilla non sono affatto malvagi," spiega Sam Rappaport, Director of Interactive Media di Legendary, nella speranza che questi due mostri lo aiutino a migliorare il suo tragico rapporto U/M. "Nel Monsterverse esistono titani 'protettori' e 'distruttori', tutti animati da un imperativo biologico che li spinge a combattere per la supremazia."

"Sebbene li vediamo scontrarsi nel film Godzilla vs. Kong, questi due antichi rivali sono entrambi titani 'protettori'. Ma quando vengono provocati da altri titani o dagli umani, non c'è modo di contenere la loro furia."