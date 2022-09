Call of Duty: Modern Warfare II: utenti segnalano crash per la beta Xbox, sviluppatori rispondono

Call of Duty Modern Warfare II è attualmente in fase di beta, inizialmente disponibile solo su PlayStation e ora ampliata a PC e Xbox. I giocatori, però, stanno segnalando che sulla console di Microsoft ci sono vari crash. Ora, gli sviluppatori hanno risposto e hanno ufficialmente affermato di star lavorando sul problema.

Gli autori di Call of Duty Modern Warfare II, ovvero il team di Infinity Ward, hanno risposto ai giocatori tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, che potete vedere poco sotto.

Precisamente hanno scritto, in traduzione: "Siamo a conoscenza di un problema che causa crash sulle piattaforme Xbox e stiamo lavorando a una soluzione. Per favore rimanete in attesa."

Purtroppo, come avete letto, non è stato dato un tempo stimato per la risoluzione di questo problema. La beta non durerà all'infinito, quindi è chiaro che il team deve lavorare rapidamente per fare in modo che i giocatori di Call of Duty Modern Warfare II possano provare senza problemi la modalità di test multigiocatore.

Una possibilità è che Infinity Ward decida di espandere il periodo di beta pubblica per scusarsi dei problemi. Per ora non sappiamo però quali saranno i provvedimenti degli autori di Call of Duty Modern Warfare II.

I crash non sono però l'unico problema: alcuni giocatori su PC hanno segnalato di non trovare il gioco all'interno della propria libreria, sia su Battle.bet che su Steam, e di non avere quindi modo di pre-scaricare la beta di Call of Duty Modern Warfare II.

Infine, ecco un video confronto della beta tra PC, Xbox Series X|S e PS5.