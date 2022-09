Slime Rancher 2: video gameplay mostra i primi 20 minuti di gioco, ora su Game Pass

Tramite GameSpot, abbiamo modo di vedere i primi 20 minuti di gioco di Slime Rancher 2, tramite un video gameplay che mostra le principali meccaniche di gioco. Ricordiamo che Slime Rancher 2 è già disponibile su PC e Xbox Series X|S, anche tramite Game Pass.

Il video ci mostra l'inizio del gioco, come detto, quindi vediamo l'introduzione narrativa di Slime Rancher: nel caso nel quale non vogliate scoprire i dettagli di quest parte, vi conviene saltare fino al minutaggio 01:10.

Slime Rancher 2 si apre, in termini di gameplay, con un semplice e veloce tutorial che spiega quali sono i tasti per eseguire azioni come il movimento, il salto e la raccolta degli slime. Ci mostra anche in che modo vengono indicati gli obiettivi da raggiungere a schermo, per evitare che il giocatore si perda. Vediamo anche come personalizzare l'ambiente e creare postazioni per la raccolta di slime.

Successivamente, il video ci porta in esplorazione nel mondo di Slime Rancher 2, mostrandoci che possiamo raccogliere gli slime in libertà e anche altri oggetti, come degli ortaggi e frutta. Il gioco si basa moltissimo sulla raccolta di risorse, utili a potenziare strumenti e strutture. Si tratta di un gioco leggero, colorato e per molti rilassante.

Il primo capitolo ha ottenuto un grande successo e crediamo che anche questo seguito non sarà da meno. La versione attuale è quella di Accesso Anticipato, quindi il gioco sarà continuamente aggiornato.