Gotham Knights, per vedere tutti i contenuti della storia dovrete completarlo più volte

In Gotham Knights i giocatori vestiranno i panni di quattro protagonisti differenti, ovvero Nightwing, Robin, Batgirl e Cappuccio Rosso, con la possibilità di passare da uno all'altro in qualsiasi momento. Per questo motivo la narrazione e le cutscene si adatteranno al personaggio controllato e di conseguenza per vedere tutti i contenuti della storia non basterà completare il gioco una sola volta.

Questo perlomeno stando alle parole del game director Geoff Ellenor e il cinematic director Wilson Mui, che in un'intervista con il magazine PLAY hanno spiegato che ogni personaggio avrà una prospettiva unica degli eventi di Gotham Knights.

"Non vedrete tutti i contenuti della storia in una singola partita", ha detto Ellenor. "Ci sono così tanti contenuti che sono unici rispetto alla prospettiva dell'eroe che state utilizzando".

Gotham Knights

"Strutturalmente, avremo scene molto simili che rientrano nel flusso della storia di ogni personaggio, ma ognuno di essi ha la sua personale versione di quelle scene", ha aggiunto Mui.

"Se interpreti Batgirl otterrai la versione di Batgirl, ma se interpreti Robin otterrai la versione di Robin di quella stessa scena. Alcune di queste scene sono molto simili tra loro, ma avranno delle piccole differenze."

Non parliamo dunque di quattro storie completamente differenti tra loro, ma si tratta comunque di un espediente narrativo interessante che potrebbe rivelarsi un valido incentivo per rigiocare Gotham Knights da capo dopo aver visto i titoli di coda.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 ottobre per PS5, Xbox Series X|S e PC.