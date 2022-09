Valkyrie Elysium: durata e finali multipli svelati dalla recensione di Famitsu

Famitsu, nota testata giapponese, ha pubblicato la propria recensione di Valkyrie Elysium, nuovo gioco atteso dai videogiocatori di tutto il mondo. La data di uscita è fissata per il 29 settembre su PS4 e PS5 e l'11 novembre 2022 su PC. Già ora, però, abbiamo modo di scoprire la durata approssimativa dell'avventura, ovvero una ventina di ore, e il fatto che ci sono finali multipli.

L'informazione è fornita da Gamingbolt tramite una traduzione automatica di DeepL. Secondo quanto indicato, il recensore afferma di aver impiegato 18 ore circa completando un "numero ragionevole" di missioni secondarie di Valkyrie Profile.

Inoltre, il recensore afferma che ci saranno finali multipli, come in Valkyrie Profile. Non viene precisato quante scelte avremo a disposizione per condizionare tali finali. Non ci sono spoiler nella recensione, ma viene detto che la storia farà sentire il giocatore "a disagio", anche se non ci sentiamo di affidarci completamente per un termine così specifico a una traduzione automatica.

Valkyrie Elysium

Nel nostro recente provato, vi abbiamo spiegato che "Pur con le sue evidenti limitazioni tecniche, Valkyrie Elysium ci è parso un titolo solido dal punto di vista del gameplay, e dotato di un sistema stratificato e calcolato a dovere. Se le meccaniche dovessero crescere a dovere durante la campagna, e la narrativa risultare all'altezza di Profile, potremmo avere per le mani una perla inaspettata. Certo, se fosse così, il poco supporto dato da Square Enix al progetto infastidirebbe ancor di più, ma cerchiamo di concentrarci sul fatto che almeno un altro Valkyrie è in arrivo."