Callisto Protocol: annuncio misterioso tra pochi giorni, un criptico teaser lo svela

The Callisto Protocol è sempre più vicino all'uscita e, ad oggi, possiamo affermare di aver visto molto del gioco. Gli autori, però, vogliono farci vedere ancora qualcosa, tra pochi giorni. Il 29 settembre ci sarà un nuovo annuncio di qualche tipo, secondo un nuovo teaser che potete vedere qui sotto.

Il breve video mostra l'acronimo ARCAS, di cui non conosciamo il significato preciso: pare però essere il nome di un luogo, visto che subito dopo vediamo un vecchio cartellone pubblicitario con scritto "Benvenuti ad Arcas Stat". Ci sono volantini che indicano persone scomparse. Appaiono poi le parole "segreti", "risposte" e "bugie" (in traduzione) e la già citata data 29 settembre 2022. Pare quindi che tra tre giorni avremo modo di scoprire qualcosa su The Callisto Protocol. Cosa è da vedere, però.

Potrebbe trattarsi dell'annuncio di qualche contenuti aggiuntivo o semplicemente di una sezione del gioco che per ora non è mai stata mostrata. Difficile dirlo per il momento, ma per fortuna potremo semplicemente attendere l'arrivo dell'annuncio dedicato a The Callisto Protocol.

Recentemente abbiamo parlato di The Callisto Protocol per altri motivi: i messaggi sul crunch di Glen Schofield, capo del progetto, che si è scusato dopo le molte critiche.