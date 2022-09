Amazon Prime: offerte esclusive per gli abbonati in arrivo, ecco quali giorni di ottobre 2022

Amazon ha annunciato l'arrivo di un breve periodo di "Offerte esclusive Prime". Si tratta di un nuovo evento di shopping disponibile anche in Italia della durata di due giorni, al quale potranno accedere unicamente i clienti Prime. I giorni di offerte sono 11 e 12 ottobre 2022, a partire dalla mezzanotte.

La cosa migliore da fare è quindi mettere subito in lista i prodotti che si desiderano su Amazon già ora, così da vedere immediatamente quali offerte si sono attivate durante il periodo esclusivo per gli abbonati Prime.

La comunicazione ufficiale di Amazon recita: "I clienti Amazon Prime potranno così inaugurare la stagione dello shopping natalizio con centinaia di migliaia di offerte. Il nuovo evento di 48 ore garantisce ai clienti Prime l'accesso anticipato alle offerte natalizie dei migliori marchi, come Samsung e Miele, e la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. Le offerte saranno disponibili in moltissime categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon."

"In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per offrire ancora più valore ai nostri clienti Prime e le Offerte esclusive Prime sono un'ulteriore occasione per dare accesso ai nostri clienti a grandi risparmi sui prodotti dei brand che amano di più" ha dichiarato Claudio Marchese, EU Product Manager Amazon Prime. "Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l'elettronica, i clienti Prime potranno trovare un'ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping."

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.