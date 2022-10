Silent Hill 2, Masahiro Ito smentisce una celebre teoria sul gioco

Gira ormai da tempo una teoria secondo cui in una celebre sequenza di Silent Hill 2 il protagonista, James Sunderland, si guarda allo specchio ma in realtà sta osservando il giocatore. Ebbene, Masahiro Ito ha voluto ha voluto smentire questa cosa una volta per tutte.

A pochi giorni dall'annuncio del remake di Silent Hill 2, Ito ha affrontato la questione su Twitter, dicendo che molte persone gli stavano chiedendo chiarimenti e di essere davvero stufo di dover spiegare come stanno le cose.

"Tantissima gente me lo chiede, ma si tratta solo di una teoria creata dai fan: James non guarda verso il giocatore", ha scritto l'artista giapponese, cercando di argomentare ulteriormente.

"Innanzitutto perché dovrebbe vedere il giocatore, che non esiste nella storia? Si trova lì alla ricerca di sua moglie: considerate il contesto narrativo", ha aggiunto Ito, che ha poi dovuto spiegare anche in cosa consisteva il suo lavoro per Silent Hill 2.

Alcuni utenti hanno infatti insinuato che l'artista nipponico non abbia diretto le cutscene e quindi non potesse fornire una testimonianza valida in tal senso, ma in realtà è stato lui a creare e/o dirigere tutte le sequenze del gioco.