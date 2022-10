iPhone 15 Pro non avrà tasti fisici per accensione e volume, dice un noto insider

Secondo il noto insider Ming-Chi Kuo, sempre piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni relative a Apple, anche per i suoi collegamenti con i produttori collegati, il prossimo iPhone 15 Pro non avrà più tasti fisici come quelli presenti nei modelli attuali, legati principalmente a volume e accensione.

Nonostante i vari cambiamenti di design, Apple ha finora mantenuto la presenza dei tasti fisici anche sul recente

iPhone 15 Pro, un possibile render

È di nuovo il migliore smartphone di Apple?">iPhone 14, principalmente per quanto riguarda il bilanciamento del volume, l'accensione e l'interruttore per silenziare il telefono. Ebbene, anche questi potrebbero essere destinati a sparire a partire da iPhone 15 Pro e probabilmente anche negli altri modelli, a seguire.

Al posto dei tasti standard, "clickabili" per così dire, Apple avrebbe intenzione di adottare una soluzione con tasti "solid state", ovvero che reagiscono al tocco senza cedere alla pressione. In sostanza, un funzionamento simile a quello utilizzato per il tasto centrale del Touch ID su iPhone 7 e iPhone 7 Plus, il primo modello dello smartphone Apple a introdurre un tale sistema al posto del classico tasto a pressione.

Al posto del meccanismo a pressione, i tasti solid state inviano all'utente un feedback attraverso il Taptic Engine, con una piccola vibrazione che rende nota l'attivazione dell'input. Secondo Ming-Chi Kuo, Apple ha già pronto il piano di produzione dei dispositivi appositi: si tratterebbe di due piccoli motori aptici che sono stati affidati a Luxshare e AAC Technologies.