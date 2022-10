Venom 3: regista svelata da un report, è la sceneggiatrice dei primi due film

Venom 3 ha una regista, almeno stando al report di Deadline. La testata ha svelato che Kelly Marcel, che ha scritto e prodotto i primi due film di Venom, dirigerà il terzo film. Marcel scriverà anche la sceneggiatura, basata su una storia ideata insieme a Tom Hardy, il quale interpreta il protagonista. Sia Marcel che Hardy saranno produttori di Venom 3.

Prima di sceneggiare il primo Venom nel 2018, Marcel ha sceneggiato il film Disney Saving Mr. Banks e ha scritto la sceneggiatura di Cinquanta sfumature di grigio. Marcel ha anche scritto la sceneggiatura del film Disney live-action Cruella del 2021 e ha scritto per la serie televisiva The Changeling, in arrivo nel 2022.

Ruben Fleischer ha diretto il Venom originale, mentre Andy Serkis è subentrato per Venom 2. Marcel ha fatto parte del team creativo fin dall'inizio. Per quanto riguarda Venom 3, i dettagli della storia sono per il momento ancora sconosciuti. Hardy tornerà a interpretare Eddie Brock/Venom, ma non si sa chi altro si unirà al cast e quali altri personaggi potrebbero comparire.

Carnage è il cattivo del secondo film

Il primo Venom, del 2018, ha guadagnato più di 850 milioni di dollari al botteghino, mentre Venom - La furia di Carnage, del 2021, ha generato più di 500 milioni di dollari durante la pandemia. Il sequel ha messo Woody Harrelson (Benvenuti a Zombieland, Hunger Games, True Detective) nei panni del cattivo, Carnage. Insieme, i due film hanno quindi guadagnato più di 1,3 miliardi di dollari a livello globale.

Non si sa ancora quando inizieranno le riprese di Venom 3 né quale sia la data di uscita.

Venom, in ambito videoludico, apparirà anche in Marvel's Midnight Suns.