FIFA 23, Ryan Reynolds e Rob McElhenney compaiono in un easter egg

FIFA 23 include un easter egg con Ryan Reynolds e Rob McElhenney, proprietari da qualche tempo della squadra di calcio Wrexham AFC, inserita nel roster del gioco nella sezione "resto del mondo".

Utilizzando il club in questione, si sente a un certo punto che i telecronisti passano il microfono a Reynolds e McElhenney, che cominciano a fare un po' di "trash talk" nei confronti del team avversario, con diverse varianti a seconda della situazione.

Se l'ingresso di Ted Lasso e dell'AFC Richmond in FIFA 23 rappresentava un modo per il titolo EA di espandersi verso l'universo televisivo, nel caso del Wrexham AFC parliamo di una squadra realmente esistente.

Certo, non mancano tuttavia alcuni risvolti transmediali, se consideriamo che il team acquistato da Ryan Reynolds e Rob McElhenney sarà protagonista a partire da questo mese di un simpatico documentario disponibile sulla piattaforma Disney+.

Welcome to Wrexham, questo il nome della miniserie, racconterà di come l'attore e il produttore abbiano imparato a gestire "il terzo club di calcio professionistico più antico del mondo" partendo fondamentalmente dal nulla e provando a creare una storia di successo.

"Da Hollywood al Galles, dal campo agli spogliatoi, dagli uffici al pub, Welcome to Wrexham seguirà il corso intensivo di Rob e Ryan per imparare a gestire una squadra di calcio, raccontando anche le sorti di un club e una città che contano su due attori per dare speranza e portare un cambiamento in una comunità che ne avrebbe bisogno."