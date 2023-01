Xbox Game Pass, Mortal Shell: Enhanced Edition disponibile da oggi a sorpresa

In attesa di scoprire la line-up di PC e Xbox Game Pass per la prima metà di gennaio 2023, da oggi a sorpresa è disponibile un "nuovo" gioco per gli abbonati. Si tratta di Mortal Shell: Enhanced Edition.

Come forse ricorderete il souls-like era già stato reso disponibile con il servizio di Microsoft e aveva lasciato il catalogo alla fine di novembre 2022. Dopo poco più di un mese di "pausa" Mortal Shell ora è tornato più in forma che mai: la versione disponibile ora è la Enhanced Edition che include supporto a 60 fps, risoluzione 4K e texture di qualità ultra. Se volete saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Mortal Shell.

Una piccola sorpresa insomma, in attesa di conoscere l'elenco completo dei primi giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nel corso del mese di gennaio 2023, con l'annuncio che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Nel frattempo Microsoft ha già annunciato che 5 giochi lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass il 15 gennaio 2023, tra cui Nobody Saves the World e Pupperazzi.