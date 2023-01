PS5: tenerla in verticale comporta un rischio di gravi danni? Spuntano inquietanti report

PS5 è notoriamente una console che può essere tenuta in verticale o in orizzontale, questo è praticamente un elemento caratterizzante della console, ma secondo alcune testimonianze il fatto di tenerla in verticale potrebbe esporre la macchina al rischio di gravi danni, in certi casi irreparabili.

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale e non abbiamo idea della diffusione del problema, anche perché le console installate sono ancora relativamente poche e in molti casi praticamente nuove, tuttavia alcuni esperti di hardware hanno rilevato un grave problema che emerge con una certa frequenza.



Secondo alcune testimonianze raccolte in particolare dall'account Twitter Console System, che possiede un laboratorio di riparazione in Francia dal 2010, tenere PS5 in verticale può esporre la console al rischio di fuoriuscita del metallo liquido utilizzato per il raffreddamento del system on chip della console, il quale potrebbe inficiare il sistema di dissipazione del calore e anche danneggiare i componenti vicini all'interno della macchina.



Ben Montana, che sembra essere un professionista nella riparazione di dispositivi elettronici tra cui le console, avrebbe raccolto una serie di casi in cui il metallo liquido utilizzato per raffreddare l'APU di PS5 è uscito dalla sua sede, a causa della gravità accentuata dalla posizione in verticale, spandendosi suglidella scheda madre.

Secondo il personaggio in questione, tale problema potrebbe colpire qualsiasi PS5 mantenuta a lungo in posizione verticale. Le fonti in questione hanno pubblicato anche alcune foto dell'interno di PS5 che hanno subito tali problemi. Ovviamente è presto per lanciare allarmi, ma è anche vero che la soluzione adottata da Sony per il raffreddamento di PS5 è praticamente inedita in ambito console, dunque è possibile che possano emergere degli imprevisti, considerando anche che probabilmente, nella maggior parte dei casi, PS5 viene tenuta in verticale anche per occupare meno spazio.