The Last of Us, serie HBO: un trailer ci prepara ai prossimi episodi

Dopo la messa in onda del primo attesissimo episodio della serie TV di The Last of Us, HBO ha pubblicato sul suo canale YouTube un trailer che prepara gli spettatori alle prossime puntate e un video dietro le quinte sulla realizzazione del primo episodio. Potrete visualizzare entrambi nei player all'interno di questa notizia.

Il primo episodio di The Last of Us è disponibile da oggi in Italia in esclusiva su Sky Atlantic e NOW in lingua inglese e da stasera con sottotitoli in italiano, mentre la prossima settimana arriverà la versione con doppiaggio completo nella nostra lingua. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione senza spoiler della serie HBO, che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine alcuni giorni fa.

Il trailer di seguito offre alcune anticipazioni sui prossimi episodi della serie e include alcune sequenze inedite, che probabilmente risulteranno familiari a coloro che hanno giocato a The Last of Us.

Il secondo filmato invece è un dietro le quinte in cui Pedro Pascal (Joel), Bella Ramesey (Ellie) e i produttori esecutivi Craig Mazin e Neil Druckmann (co-presidente di Naughty Dog) e non solo, svelano alcuni retroscena sulle riprese del primo episodio e la serie in generale.

Ricordiamo che la serie TV di The Last of Us è nata grazie alla collaborazione tra HBO e PlayStation Productions, studio formato da Sony per adattare le sue IP di successo in opere per il grande e piccolo schermo. Attualmente ci sono oltre 10 progetti tra film e serie TV, tra cui il film di Gran Turismo e la serie Amazon Prime di God of War.