Mechanic Heroes, il provato di un Overcooked! a tema meccanici

Un garage, delle auto da riparare e fino quattro giocatori: questi sono gli elementi fondamentali di Merchanic Heroes, un nuovo gioco cooperativo in stile Overcooked!. Realizzato da Late Games Studios , questo nuovo indie - in uscita in un momento non meglio definito del 2023 - ci propone una formula estremamente derivativa, nel bene e nel male.

La nostra prima impressione è che Mechanic Heroes non fa assolutamente nulla per distinguersi , ma è troppo presto per dare opinioni definitive, visto che questo tipo di gioco si basa anche sulla varietà dei livelli, caratterizzati da strutture sempre diverse.

Ci sono comunque altre azioni disponibili . Se si sbatte contro un oggetto guidando si deve riparare la macchina con un martello. Tramite le immagini ufficiali abbiamo anche visto che, nelle fasi avanzate, si dovrà pulire il mezzo in caso sia sporco di fango. A conto fatti, però, non vi è grande differenza tra un'azione o l'altra e si deve semplicemente correre da destra a sinistra per completare qualche semplice compito.

In una serie di livelli a tempo , dobbiamo portare avanti dei lavori di riparazione di alcune automobili. Principalmente dobbiamo smontare delle ruote rotte e sostituirle con alcune nuove, usando un apposito avvitatore. La visuale dall'alto ci dà chiara visione dell'area, sia che si giochi in solitaria che in cooperativa.

Mechanic Heroes, come già detto, è prima di tutto estremamente derivativo. Se avete un'idea di come funziona Overcooked! , allora saprete già più o meno tutto quello che serve per inquadrare il gioco, almeno nei suoi elementi fondamentali.

Cartoon di scarso impatto

Ogni auto completata fa guadagnare denaro, ovvero il punteggio di Mechanic Heroes

Non ci ha per nulla impressionato, invece, il comparto grafico. Si tratta di un classico stile cartoon, ma il tema è abbastanza banale. I personaggi sono dei rudi meccanici vestiti da biker, le auto sono normali mezzi e gli ambienti non hanno nulla di originale. Di nuovo, dovremo vedere come saranno i livelli più avanzati in quanto potrebbero proporre qualcosa di più intrigante, ma non abbiamo grandi aspettative in tal senso.

Overcooked! ha il vantaggio di non prendersi troppo sul serio e di proporre ambienti sempre vari e particolari, partendo da una normale cucina, arrivando a una stazione spaziale in orbita attorno alla Terra e passando per una serie di mongolfiere che svolazzano fianco a fianco. Il tema di Mechanic Heroes potrebbe essere più difficile da declinare, ma nondimeno non ci ha per nulla impressionato.

Il tutorial di Mechanic Heroes insegna anche a guidare la macchina

Come sempre, il divertimento in cooperativa aumenta rispetto all'approccio solitario, ma per quanto abbiamo visto non è obbligatorio troppo coordinarsi con gli altri giocatori, in quanto non vi sono elementi preclusi a una parte del gruppo. L'unica necessità è ottimizzare i tempi, occupandosi di quello che gli altri non stanno facendo così da non rimanere mai fermi ad aspettare che l'avvitatore torni a disposizione.