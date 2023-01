Dragon Ball Z: Kakarot, upgrade gratis su Xbox Series X|S rinviato per "problemi tecnici"

Continuano gli inconvenienti per Dragon Ball Z: Kakarot, il cui upgrade gratis alla versione next gen per Xbox Series X|S è stato rinviato a data da definire a causa di non meglio identificati "problemi tecnici" riscontrati dagli sviluppatori.

Dopo i problemi emersi per la versione PS5, che comunque non hanno coinvolto tutti gli utenti, la situazione più grave sembra essere emersa sul fronte Xbox, con Bandai Namco costretta a rinviare direttamente il rilascio dell'upgrade alla versione Xbox Series X|S. L'upgrade gratuito doveva essere disponibile ufficialmente dal 13 gennaio 2023, ma per le console Microsoft si dovrà attendere una nuova data non ancora riferita da Bandai Namco.

Questo problema si porta dietro anche un'altra conseguenza, ovvero il posticipo anche del DLC Bardock: Alone Against Fate e del Season Pass 2, che erano collegati proprio all'aggiornamento generale del gioco. Anche questi sono stati rinviati a data da precisare su Xbox Series X|S, in attesa di delucidazioni da parte del publisher.

Il bug colpisce durante il download automatico dell'aggiornamento, che causa un blocco del software con il gioco che "non può progredire", a quanto pare. Sembra inoltre che questo riguardi esclusivamente l'uso di Dragon Ball Z: Kakarot su Xbox Series X|S, mentre non emerge se si utilizza il gioco su Xbox One.

Il problema è attualmente sotto indagine da parte di Bandai Namco, la quale ha raccomandato gli utenti di non provare a giocare a Dragon Ball Z: Kakarot su Xbox Series X|S finché la cosa non sarà risolta, in attesa di altre informazioni.