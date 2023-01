Quantum Break 2? L'attore protagonista Shawn Ashmore ci starebbe

Quantum Break è rimasto fermo al primo capitolo, essendosi trattato di un titolo piuttosto autoconclusivo, ma visto che Remedy sta riprendendo alcune serie del passato, qualcuno ha lanciato l'idea di un seguito per il gioco, trovando il supporto entusiastico di Shawn Ashmore, attore che interpreta il protagonista Jack Joyce.

D'altra parte, Remedy ha recentemente ripreso in mano anche Alan Wake, con lo sviluppo di Alan Wake 2 attualmente in corso, dunque non sarebbe da escludere anche una revisione di Quantum Break, action adventure uscito nel 2016 su PC e Xbox One, peraltro al centro di una notevole sperimentazione sull'ibridazione tra serie TV e videogioco.



Nelle ore scorse, il giornalista/insider Jez Corden di Windows Central ha scritto su Twitter "Riportate sulla scena Quantum Break!" Trovando molte risposte positive all'idea, tra le quali si distingue in particolare quella di Shawn Ashmore, attore che ha interpretato il protagonista Jack Joyce sia in carne e ossa nelle sezioni in stile serie TV che in motion capture e su cui è modellato il personaggio.



Ashmore ha risposto "Ci sto!" Menzionando anche l'account ufficiale Xbox sulla questione, oltre ad aver anche risposto positivamente a una sorta di sondaggio lanciato sempre su Twitter su un rilancio del franchise. Non sappiamo, al momento, se l'attore canadese (che ha preso parte anche alla saga cinematografica di X-Men e abbiamo visto di recente anche nella serie The Boys) sappia qualcosa che non è ancora stato annunciato su Quantum Break 2 o sia semplicemente una sua idea estemporanea, ma la questione è interessante.

Considerando la fervente attività di Remedy e anche la volontà di recuperare i propri franchise con progetti come Alan Wake 2 e Max Payne 1 & 2 Remake, non è escluso che anche Quantum Break possa tornare in scena, sebbene anche in questo caso ci possa essere di mezzo il via libera di Microsoft per portare avanti un progetto del genere. In ogni caso, il gioco resta ancora molto interessante e alquanto al passo coi tempi anche tecnicamente, giocabile attraverso la retrocompatibilità di Xbox Series X|S.