Zelda: Tears of the Kingdom batte Final Fantasy 16 nei giochi più attesi di Famitsu

La nota rivista nipponica Famitsu ha pubblicato la consueta classifica dei giochi più attesi, stilata in base ai voti dei propri lettori, e in questa domina The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che batte Final Fantasy 16 e conquista il primo posto.

Vediamo dunque la classifica dei giochi più attesi secondo i lettori di Famitsu:

[NSW] Zelda: Tears of the Kingdom - 742 voti [PS5] Final Fantasy XVI - 594 voti [NSW] Fire Emblem Engage - 472 voti [NSW] Pikmin 4 - 382 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 376 voti [NSW] Octopath Traveler II - 313 voti [PS5] Resident Evil 4 - 244 voti [PS5] Street Fighter 6 - 186 voti [PS5] Pragmata - 164 voti [NSW] Ushiro - 143 voti [NSW] Persona 4 Golden - 141 voti [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 138 voti [NSW] Tales of Symphonia Remastered - 133 voti [PS5] Hogwarts Legacy - 129 voti [PS4] Resident Evil 4 - 127 voti [PS5] Forspoken - 122 voti [NSW] Atelier Ryza 3 - 117 voti [NSW] Theatrhythm Final Bar Line - 109 voti [NSW] Persona 3 Portable - 106 voti [PS4] Atelier Ryza 3 - 101 voti [PS4] Like a Dragon: Ishin! - 99 voti [PS4] Like a Dragon 8 - 95 voti [NSW] Disgaea 7 - 90 voti [NSW] Master Detective Archives: Rain Code - 88 voti [NSW] Rune Factory 3 Special - 87 voti [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection - 85 voti [PS5] Like a Dragon 8 - 80 voti [NSW] Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclispe - 77 voti [PS4] Octopath Traveler II - 76 voti [PS4] Street Fighter 6 - 74 voti

Si tratta di una classifica stilata in base a un campione piuttosto ristretto di utenti, visto che riguarda solo i lettori di Famitsu partecipanti, ma risulta sempre piuttosto indicativa dei gusti del pubblico giapponese, per questo la riportiamo spesso con i suoi aggiornamenti.

La sfida tra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Final Fantasy 16 riflette peraltro la vicinanza tra le uscite dei due giochi, visto che sono entrambi previsti tra la primavera e l'estate del 2023, dunque sarà interessante vedere come si rifletterà poi sul mercato. Per il resto, da notare anche l'ottima terza posizione di Fire Emblem Engage seguito da un'altra esclusiva Nintendo, ovvero Pikmin 4, a dimostrazione di come la casa di Kyoto domini attualmente il mercato videoludico in patria.