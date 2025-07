Square Enix ha annunciato l'album Piano Fantasies - music from SQUARE ENIX

Alcuni dei giochi di Square Enix hanno le colonne sonore migliori di tutti i tempi, per quanto riguarda l'ambito videoludico. La compagnia lo sa e negli anni ha più volte sfruttato questo patrimonio musicale: ora per celebrarne la storia ha annunciato l'album "Piano Fantasies - music from SQUARE ENIX", realizzato in collaborazione con il pianista Mischa Cheung.

Cheung è un pianista concertista di fama internazionale, formatosi alla Zürcher Hochschule der Künste (Università delle Arti di Zurigo) sotto la guida del Prof. Konstantin Scherbakov. È noto nel mondo della musica per videogiochi, essendosi esibito come solista nei "Game Concerts" dei Merregnon Studios. In questo ambito, ha collaborato con orchestre prestigiose come la London Symphony Orchestra, la Hong Kong Philharmonic Orchestra e la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, con cui ha registrato l'album "Final Symphony II".