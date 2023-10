Telltales Games licenzia parte dei dipendenti, ma rassicura sullo stato di sviluppo dei giochi

Non c'è pace per l'industria videoludica e non c'è pace in particolar modo per Telltale Games. Il team è morto e risorto negli ultimi anni, ma ora perde qualche pezzo. Un numero per ora imprecisato di dipendenti è infatti stato licenziato, insieme a molti altri colleghi di molti altri team di sviluppo.

La voce ha iniziato a circolare dopo che l'ex artista cinematografico di Telltale Jonah Huang (che ha lavorato per entrambe le iterazioni dello studio) ha scritto su X che Telltale ha "licenziato la maggior parte di noi all'inizio di settembre".

Un accordo di non divulgazione (NDA) gli impedisce di svelare quale sia lo stato di The Wolf Among Us 2, attualmente in fase di sviluppo. Ricordiamo anche che l'episodio finale di The Expanse: A Telltale Series è stato pubblicato solo di recente, il 21 settembre.