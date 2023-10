Payday 3, l'update è stato rimandato a metà ottobre: i contenuti extra PS5 sono ancora bloccati

Starbreeze aveva inizialmente previsto di pubblicare un aggiornamento per Payday 3, il suo sparatutto, il 5 ottobre. Come vedrete dal calendario, il giorno è passato e nulla è stato pubblicato. Il team ha però dato una spiegazione: l'update è stato rimandato "a metà ottobre".

Tramite X, Starbreeze ha scritto: "Siamo estremamente dispiaciuti per questo, ma abbiamo deciso di rimandare l'aggiornamento pianificato per oggi per assicurarci che sia stabile. La patch ha bisogno di alcuni cambiamenti che ci richiederebbero di passare attraverso il sistema di certificazione delle console una seconda volta. Speriamo di essere pronti per pubblicare questo update per la metà di ottobre".

In un secondo post, l'account ufficiale di Payday 3 ha aggiunto: "E sì, questo significa che il contenuto bonus di PS5 rimarrà non reclamabile fino a quanto questa patch non sarà pronta".