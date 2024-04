Xbox Games Showcase 2024: possibile data e un nuovo Call of Duty presente, per un report

Inoltre, secondo quanto riferito da The Verge tra i giochi presenti ci sarebbe anche il nuovo Call of Duty, cosa che rappresenterebbe la prima introduzione vera e propria di un gioco Activision Blizzard all'interno dell'evento dedicato agli Xbox Game Studios dall'acquisizione del publisher.

La presenza di un Xbox Showcase 2024 è stata già confermata da Microsoft tempo addietro, ma al di là del mese di giugno non c'era ancora una data precisa per l'evento. Ovviamente non possiamo ancora prendere questa informazione come ufficiale, ma considerando che si tratta della seconda domenica di giugno sembra essere una data verosimile per l'evento.

Secondo un report pubblicato da The Verge, la data dell' Xbox Games Showcase 2024 , ovvero il principale evento di presentazione dedicato alla console Microsoft di quest'anno, dovrebbe essere il 9 giugno, andandosi dunque a piazzare in un periodo piuttosto classico per questo appuntamento.

Grandi novità in arrivo

Indiana Jones e l'antico Cerchio sarà presente all'evento

Secondo Tom Warren, autore del report, nel corso dell'Xbox Game Showcase di quest'anno dovrebbe esserci spazio per diversi titoli di notevole interesse, alcuni dei quali in arrivo nel corso del 2024 come Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed, Indiana Jones e l'Antico Cerchio e anche il nuovo Call of Duty.

Non è chiaro se Activision Blizzard e Bethesda abbiano un proprio spazio staccato dal resto dell'evento, ma pare che almeno alcuni dei loro giochi siano destinati a far parte della lineup di titoli da mostrare nel corso dell'Xbox Game Showcase 2024.

Come riferito in precedenza, in tale occasione dovrebbe esserci spazio anche per Gears 6 e forse anche State of Decay 3.