Call of Duty: Modern Warfare 3 e altri due giochi sono gratis su Xbox questo fine settimana

In questo caso, i giochi gratis su Xbox per i Free Play Days sono i seguenti:

C'è tempo fino a lunedì

LEGO 2K Drive è uno dei giochi gratis del fine settimana

Tutti e tre i titoli possono essere scaricati e giocati liberamente fino a lunedì 9 aprile 2024, inoltre la promozione è valida sia per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che agli abbonati a Game Pass Core.

Da notare, peraltro che LEGO 2K Drive è entrato anche a far parte del catalogo dei giochi di Game Pass, dunque gli abbonati possono anche scaricarlo all'interno della sottoscrizione al servizio Microsoft, così come anche The Elder Scrolls Online, in effetti, considerando che fa parte dei first party.

L'evento di maggiore entità, insomma, è la presenza di Call of Duty: Modern Warfare 3, il più recente capitolo della serie, uscito l'autunno scorso, che risulta dunque già giocabile gratuitamente all'interno dell'iniziativa, anche se per un periodo di tempo molto limitato.

Per il resto, nei giorni scorsi sono stati annunciati i giochi gratis per PC, cloud e console della prima metà di aprile di Xbox Game Pass, e ricordiamo anche i 6 giochi che lasceranno il catalogo a metà aprile.