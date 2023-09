State of Decay 3: emerso un possibile anno d'uscita, c'è da aspettare ancora molto

State of Decay 3 potrebbe uscire nel 2027, stando al profilo dell'artista Nora Shramek su Art Station, dove il gioco appare tra i suoi lavori. La Shramek si starebbe occupando del sistema d'illuminazione del gioco e, pur non avendo svelato alcun dettaglio sullo stesso, ha messo "2027" come anno d'uscita.

Naturalmente è giusto specificare che potrebbe trattarsi di una data puramente indicativa, messa come segnaposto. Potrebbe anche darsi che il gioco esca prima e che il 2027 sia stato scelto come anno di sicurezzza, ossia come uno entro cui l'artista è sicura che il gioco sarà già sul mercato.